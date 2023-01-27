النفط يرتفع 1.8 % بدعم بيانات اقتصادية أمريكية .. عند 88.7 دولار

صعدت أسعار النفط اليوم مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية بدعم من نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أفضل من المتوقع وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 12:14 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار، أو 1.5 في المائة عند 88.77 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.27 دولار، أو 1.6 في المائة عند 82.28 دولار للبرميل، ويتجه لتسجيل أعلى قفزة يومية من حيث النسبة المئوية في أسبوعين.

وصعد الخامان بأكثر من واحد في المائة أمس الخميس، ويتجهان لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وسيتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره المنتظر بشأن أسعار الفائدة في اجتماعات تعقد يومي 31 يناير والأول من فبراير. وتعقد الاجتماعات على خلفية تراجع التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي بأسرع من المتوقع بنسبة 2.9 في المائة في الربع الرابع، وفقا لـ"رويترز".

وقال ستيفن برينوك المحلل في شركة (بي.في.إم) "مجموعة البيانات الإيجابية دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع".

وفي الصين، تراجعت حالات الإصابة الشديدة بكوفيد 72 في المائة من ذروة بلغتها في وقت مبكر من هذا الشهر، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين المصابين في المستشفيات 79 في المائة عن ذروتها. وتشير هذه الأرقام إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى الوضع الطبيعي، الأمر الذي يعزز توقعات بتعافي الطلب على النفط.