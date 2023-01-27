الذهب يتراجع وسط توقعات بتمسك "الفيدرالي" برفع الفائدة والبلاتين يهبط بنحو 1 %

تراجعت أسعار الذهب اليوم إذ تنظر الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية على أنها دافع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الحذر قبل بيانات التضخم واجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل حد من تراجع الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1926.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:44 بتوقيت جرينتش، لكنه تحرك في نطاق ضيق نسبيا بعدما تراجع واحدا في المائة تقريبا في الجلسة السابقة عقب البيانات الأمريكية.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1927.30دولار.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في شركة "سي.إم.سي ماركتس" إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة "تثير التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لفترة أطول على الرغم من أن التضخم بدأ يبدو أكثر اعتدالا" مما يضغط على الذهب، وفقا لـ"رويترز".

واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل جاذبية.

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل والذي سيستمر على مدى يومين ويتوقعون زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 23.72 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.9 في المائة إلى 1009.38 دولار، وخسر البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1668.69 دولار.