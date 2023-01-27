السعودية تدين وتستنكر الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.