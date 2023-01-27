انخفاض إيرادات "إنتل" إلى 14 مليار دولار خلال 3 أشهر

انخفضت مبيعات شركة إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية في الربع الرابع بنسبة 32% على أساس سنوي، وفقا لما أعلنته الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية .

وانخفضت الإيرادات إلى 14 مليار دولار، متراجعة من 20.5 مليار دولار في 2021، بسبب انكماش سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وضعف أعمال مركز البيانات.

وانخفضت الإيرادات السنوية بنسبة 20% عن السنة المالية 2021 إلى 63 مليار دولار.

وانخفضت المبيعات في مجموعة حوسبة العملاء، والتي تشمل رقائق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بنسبة 36% تقريبا لتصل إلى 6.6 مليار دولار. وتراجعت الأرباح التشغيلية في مجموعة حوسبة العملاء إلى 699 مليون دولار، بانخفاض36 % عن نفس الربع في عام .2021 وهبط السهم بنحو 8% في تعاملات ما بعد ساعات التداول.