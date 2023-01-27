النفط يصعد بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية

صعدت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.3 % إلى 87.66 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.3 % إلى 81.22 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من 1 % أمس ، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب بحسب رويترز.

ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.

