«مسك» تطلق النسخة الرابعة من برنامج «قادة 2030»

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" أعمال النسخة الرابعة من برنامج "قادة 2030"، الذي يسعى إلى إعداد قادة متميزين يمتلكون رؤية ثاقبة وقدرة على تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، حيث نظم حفل تدشين واستقبال الدفعة الرابعة اليوم في مقر مدينة محمد بن سلمان غير الربحية.

ورحبت مؤسسة مسك بأعضاء الدفعة الرابعة المشاركين في البرنامج الذين بلغ عددهم 90 قائدا وقائدة من رؤساء تنفيذيين وقادة إدارات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات القيادية أبرزهم الدكتور غسان الشبل نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك، والمهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية، ومجموعة من خريجي برنامج "قادة 2030" من الدفعتين الثانية والثالثة، وعدد من القادة والمسؤولين التنفيذيين.

وافتتح اللقاء بكلمة للمهندس عمر نجار الرئيس التنفيذي للبرامج، أشار فيها إلى أن "برنامج "قادة 2030" يتبنى أحدث وأهم المهارات والأدوات الإدارية والقيادية على المستوى الدولي، ويسعى إلى بناء مجتمع حيوي وقوي من شأنه وضع أسس التعاون وتضافر الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ونظمت ضمن برنامج استقبال الدفعة الرابعة من برنامج "قادة 2030" جلسة حوارية مع المهندس الناصر، أشار خلالها إلى أن رؤية 2030 فتحت آفاقا وفرصا للجيل الحالي، الأمر الذي يتطلب التركيز على أساليب القيادة وأنماط الاستراتيجيات وآليات اتخاذ القرارات الفعالة، وكذلك القدرة على التنفيذ والإنجاز وتأهيل الكوادر البشرية وأساليب تحفيز الكفاءات في المؤسسات، موضحا أن القائد الإداري الفعال عليه استشراف المستقبل والتنفيذ وبناء الفريق والاستماع لأعضائه وبث روح الإيجابية لدى الموظفين وإظهار المرونة والصلابة في مواجهة الأحداث وروح التواضع التي ينبغي أن تزداد كلما ارتقى القائد الإداري في مكانته وتأثيره.

ويعد برنامج قادة 2030، الذي يعمل على تنظيمه مسار مسك القادة، أحد أهم برامج مؤسسة مسك، إذ يهدف إلى تنمية وصقل مهارات القياديين السعوديين ممن يشغلون مناصب قيادية في المملكة من مختلف القطاعات، لتمكينهم من مواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تشهدها المملكة، ولتحقيق الأهداف التحولية والتنموية التي من شأنها أن تسهم في نقل المملكة نحو تعزيز مكانتها على الساحة العالمية في مختلف المجالات.

ويقدم برنامج قادة 2030 للمشاركين فرصة تعزيز مهاراتهم ومعارفهم القيادية باتجاه رفع مستوى المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة الطموحة لعام 2030، من خلال خوض رحلة تدريبية مكثفة تنظم على خمس مراحل تدريبية، هي: التوعية، الاكتشاف، البناء، النمو، والتطوير، لينخرط المشاركون في تدريب نوعي وتبني أنماط تفكير مختلفة في التعامل مع التحديات للتكيف مع المواقف المتغيرة عبر البرنامج التدريبي الذي سيمكن القادة من تحقيق المرونة الفكرية والسلوكية لتوظيف الأفكار الخلاقة، وذلك في إطار مفهوم القيادة الفعالة وحل المشكلات في نطاق إبداعي أوسع.

يذكر أن برنامج "قادة 2030" ينطلق في تنظيم أعمال النسخة الرابعة بعد مسيرة النجاح الحافلة للدفعات السابقة التي خرجت 180 قائدا وقائدة، وذلك في إطار تحقيق أحد أهداف مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في تمكين 2000 قائد وقائدة بحلول 2030.