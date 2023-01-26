صناعة السيارات .. شركات ألمانية تحذر من الانفصال الصيني و«تسلا» تقر بتحديات الفائدة

حذرت هيلديجارد مولر رئيسة رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية من خطورة الانفصال عن الصين.

وذكرت مولر في الافتتاح الرسمي لمؤتمر قانون السير في مدينة جوسلار في وسط ألمانيا، أن ألمانيا لا يمكنها أن تتقدم في مكافحة قضايا عالمية مثل التغير المناخي إلا كدولة اقتصادية رائدة، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد مستقبلا على التجارة العالمية، وقالت "إن الانفصال عن الصين، على سبيل المثال، سيكون أمرا خطيرا، فالمشكلات العالمية لا يمكننا حلها إلا مع الصين".

وبمناسبة افتتاح المؤتمر في مبنى القصر الإمبراطوري في جوسلار، ألقت مولر كلمة عن قضية "استراتيجيات للتنقل في المستقبل - خالية من الانبعاثات ورقمية وآمنة". ورأت مولر أن النموذج الاقتصادي الحالي ليس ضمانة للرفاهية، وقالت "إن هناك خمس نقاط محورية للاستعداد للمستقبل، وتشمل هذه النقاط، إلى جانب الرقمنة، كلا من التنقل الكهربائي والوقود الحيوي ونقل البضائع وتجارة ثاني أكسيد الكربون".

وأشارت مولر إلى أن هناك حاجة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للهيدروجين والشحن وكذلك شبكة الكهرباء والطرق والسكك الحديدية. وقالت "إن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب النظر إلى المتوافر من المركبات"، ورأت أن الوقود الحيوي يمكن أن يساعد على جعل السيارات أكثر حيادية للمناخ.

والوقود الحيوي هو وقود مصنع ويهدف إلى إنتاج انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون.

وخلال فعاليات مؤتمر قانون المرور الألماني، سيقوم خبراء من القضاء والعلوم والهيئات والاتحادات بإجراء نقاش حول قضايا قانون السير وسلامة المرور، ويعد المؤتمر السنوي من أهم اللقاءات لخبراء المرور في ألمانيا.

في سياق متصل، أعلنت شركة تسلا تسجيلها أرباحا قياسية في الربع الأخير من عام 2022، مؤكدة توقعاتها للنمو على المدى الطويل رغم المخاوف بشأن المنافسة المتزايدة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.

وبحسب "الفرنسية"، سجلت الشركة أرباحا بلغت 3.7 مليار دولار في الربع الأخير من 2022، أي بزيادة 59 في المائة من الأرباح المسجلة في الفترة نفسها قبل عام، وازدادت الإيرادات 37 في المائة لتصل إلى 24.3 مليار دولار.

وجاءت النتائج مدفوعة بارتفاع 31 في المائة في شحنات السيارات مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأقرت الشركة العملاقة، التي فاجأت المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر بإعلانها تخفيضات في أسعار السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا، بوجود تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة و"بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة".

وقالت الشركة في بيان "في أي سيناريو، نحن مستعدون لعدم اليقين على المدى القصير"، مضيفة أن "تحكمها المستمر في التكلفة وفي تكلفة الابتكار يجعلها قادرة على اجتياز عام 2023 بشكل أفضل من المنافسين".

وقالت الشركة "إن استراتيجيتها على المدى الطويل تسعى إلى زيادة نمو الإنتاج 50 في المائة سنويا، بسرعات متفاوتة".

وتراجعت أسهم "تسلا" بنحو 50 في المائة عن مستواها قبل عام، ما يعكس مخاوف بشأن بيع شركات أخرى تصنع مركبات كهربائية وبشأن تباطؤ الاقتصاد والقلق من أن تعوق مساعي إيلون ماسك الأخرى الشركة، مثلما سعى العام الماضي لشراء "تويتر".

وتعتزم الشركة استثمار أكثر من 3.6 مليار دولار لتوسيع مصنعها العملاق في ولاية نيفادا الأمريكية. ومن المتوقع أن تقيم الشركة مصنعين جديدين في الولاية، الأول لإنتاج خلايا بطاريات بقدرة إجمالية مائة جيجا واط/ساعة سنويا، والثاني لإنتاج شاحنتها الكهربائية الفاخرة سيمي. وتعتزم "تسلا" توظيف ثلاثة آلاف عامل في المصنعين الجديدين. وتأمل الشركة استغلال استثمارات نيفادا لإقامة مصنع خلايا بطاريات تكفي لنحو مليوني سيارة سنويا.

بدأت تسلا بناء أول مصنع بطاريات في نيفادا عام 2014.

إلى ذلك، تعتزم شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور استثمار 10.5 تريليون وون "8.5 مليار دولار" خلال العام الحالي، في إطار مساعيها لزيادة نصيب السيارات الكهربائية من محفظة منتجاتها، في ظل تزايد الطلب على السيارات الأقل تلويثا للبيئة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس أن الشركة الكورية الجنوبية تستهدف زيادة إيراداتها خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 11.5 في المائة بعد تحقيق أرباح تتجاوز توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كما رفعت أكبر شركة منتجة للسيارات في كوريا الجنوبية توزيعات الأرباح على المساهمين في خطوة غير معتادة للشركة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت الشركة المنتجة للسيارات الكهربائية تاكسون وسوناتا أيونيك ولونيك "إنها تستهدف بيع 4.3 مليون سيارة على مستوى العالم خلال العام الحالي، بزيادة 10 في المائة على العام الماضي".

كما تستهدف شركة كيا كورب التابعة لمجموعة هيونداي موتور جروب زيادة مبيعاتها خلال العام الحالي 10 في المائة سنويا إلى 3.2 مليون سيارة.

وهيونداي موتور وكيا كورب تحتلان معا المركز الثالث كأكبر منتج للسيارات في العالم، بعد تويوتا موتور كورب وفولكسفاجن جروب.

في الوقت نفسه أعلنت هيونداي أمس زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام الماضي بنسبة 3.8 في المائة لحملة الأسهم العادية وبنسبة 7.6 في المائة لحملة الأسهم المميزة، مضيفة أنها "تتوقع استمرار التوزيعات خلال العام الحالي عند مستوى العام الماضي نفسه أو ارتفاعها".

وأضافت الشركة أن "أرباح التشغيل خلال الربع الأخير من العام الماضي زادت بأكثر من الضعف إلى 3.4 تريليون وون مقارنة بالعام السابق".

وكان المحللون يتوقعون وصول الأرباح إلى 3.1 تريليون وون فقط. كما زادت قيمة المبيعات ربع السنوية 24 في المائة إلى 38.5 تريليون وون.

وفي شأن متصل، جاءت أرباح مجموعة فولفو لصناعة السيارات خلال الربع الأخير من العام دون التوقعات متأثرة بتضخم التكاليف وقيود الإمدادات.

وأعلنت الشركة السويدية لصناعة السيارات والحافلات تسجيل أرباح تشغيلية معدلة بقيمة 12.2 مليار كرونة سويدية "1.2 مليار دولار" خلال الربع الأخير من العام، أمس.

وقالت "فولفو"، في بيان، "من أجل إدارة جودة دفتر الطلبات وتضخم التكاليف، واصلنا تقييد طلبات الإنتاج بصورة كبيرة جدا في المستقبل".

كما أعلنت الشركة أن هامش التشغيل المعدل للمجموعة البالغ 9.1 في المائة قد جاء هو الآخر أقل من التوقعات عند 10.3 في المائة.

في حين أعلنت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات أمس إجراء تغيير في قياداتها.

وقالت الشركة "إن أكيو تويودا سيتولى منصب الرئيس الجديد لمجلس المديرين، كما سيتولى كوجي ساتو منصب الرئيس الجديد وكبير المسؤولين التنفيذيين".