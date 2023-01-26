نمو مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم استمرار نمو مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وذكرت الوزارة أن المبيعات زادت بنسبة 2.3 % شهريا إلى ما يعادل 616 ألف وحدة سنويا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.7 % خلال نوفمبر الماضي وفقا للبيان المعدل الذي سجل ما يعادل 602 ألف وحدة سنويا.

وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2.3 % إلى ما يعادل 617 ألف وحدة سنويا مقابل 640 ألف وحدة سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ورغم النمو الشهري للمبيعات خلال الشهر الماضي فإنها جاءت أقل بنسبة 26.6 % عن الشهر نفسه من العام السابق حيث كانت تعادل 839 ألف وحدة سنويا.



وقالت وزارة التجارة أيضا إن المبيعات خلال العام الماضي ككل بلغت حوالي 644 ألف وحدة بانخفاض نسبته 16.4 % عن العام السابق حيث كانت 771 ألف وحدة.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 442.1 ألف دولار للوحدة بانخفاض نسبته 6.7 % عن نوفمبر الماضي حيث كان السعر 459 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 7.8 % عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان السعر 410 آلاف دولار للوحدة.