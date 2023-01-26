مبادرة الاستقدام من إندونيسيا .. غموض وتضارب الشركات

في الوقت الذي أطلقت فيه شركات الموارد البشرية والاستقدام، مبادرة الاستقدام من إندونيسيا "محددة" للعمالة المنزلية الإندونيسية، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اكتفت في ردها على سؤال "الاقتصادية" أنها مبادرة خاصة بشركات الاستقدام.

ويكتنف الغموض مبادرة الاستقدام من إندونيسيا، التي أطلقتها شركات الموارد البشرية والاستقدام "محددة"، بقيمة (19,987) ريالا غير شاملة للقيمة المضافة وبقسط شهري يبلغ 1750 ريالا غير شامل القيمة المضافة، وبعقد لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد برغبة صاحب العمل والعامل.

وتواصلت "الاقتصادية" مع عدد من الشركات للوقوف على حقيقة المبادرة، إلا أن بعض الشركات أكدت أن ما أعلن لا يعد كونه "مبادرة" غير ملزمة لها ولا تشملها، فيما قالت شركات أخرى إنها منضمة للمبادرة، بيد أن الأسعار التي حددتها للاستقدام من إندونيسيا أعلى من الأسعار المعلنة في المبادرة، كما أن الشركات المطلقة للمبادرة، لم ترد على الاستفسارات المرسلة إليها.