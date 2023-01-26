ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني إلى 13 مليار درهم خلال 2022

قال بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم إن صافي أرباحه لـ2022 قفز 40 في المائة إلى 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار) بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة وأحجام المعاملات ما عزز الدخل الإجمالي.

وحقق البنك أرباحا تصل إلى 3.9 مليار درهم في الربع الأخير بارتفاع 94 في المائة عن العام السابق.

ودعمت أسعار الفائدة الأعلى وازدياد أحجام المعاملات ارتفاع الدخل الإجمالي في 2022 بنسبة 36 في المائة إلى 32.5 مليار درهم ما عزز الأرباح. ونمت الأصول الإجمالية 8 في المائة إلى 742 مليار درهم بحسب "رويترز".

وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني "حافظنا على زخم نمو الدخل القوي، وأحكمنا سيطرتنا على التكاليف واستفدنا من إعادة القيد والمبالغ المستردة، ما يعكس الوضع الاقتصادي الإقليمي السليم".

وذكر البنك أن قروض الشركات الجديدة زادت 50 مليار درهم العام الماضي إلا أن القروض الإجمالية تراجعت 1 في المائة إلى 456 مليار درهم في نهاية الربع الأخير مع نزول الاقتراض السيادي. وارتفعت الودائع الإجمالية 10 في المائة في 2022 إلى 503 مليارات درهم.

