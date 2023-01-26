السجن 8 أعوام لمهندس صيني في أمريكا بتهمة التجسس

أدين مهندس صيني بالسجن ثمانية أعوام في الولايات المتحدة لتزويده بكين معلومات حول خبراء أميركيين بهدف تجنيدهم. ووصل جي تشاوكون عام 2013 إلى الأراضي الأمريكية بتأشيرة طالب واتهم بالتعرف على علماء ومهندسين أمريكيين يحتمل تجنيدهم من جانب جهاز الاستخبارات الصينية.

وأوقف في سبتمبر 2018 لأنه أعطى معلومات حول ثمانية أشخاص أميركيين مجنسين وأصولهم من الصين أو تايوان، وكان بعضهم متعاون مع قطاع الدفاع في الولايات المتحدة.

وأدين في سبتمبر لتصرفه بشكل غير قانون بصفته عميلا لحكومة أجنبية وبإدلائه تصريحات مضللة، في ختام محاكمة استغرقت أسبوعين في شيكاغو بحسب "الفرنسية".

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن جي تشاوكون تصرف تحت إشراف شو بانجون وهو عميل صيني للاستخبارات مدان بالسجن 20 عاما في الولايات المتحدة لأنه حاول سرقة تقنيات شركات طيران أمريكية وفرنسية.

وأدين هذا العميل في نوفمبر 2021 لسعيه اعتبارا من العام 2013، إلى الحصول على معلومات لصالح الصين بشأن شركات طيران عديدة بينها الأمريكية "جنرال إلكتريك أفييشن" المتخصصة في تصنيع محركات الطائرات في العالم، والفرنسية "سافران" التي تعاونت مع الأولى لتطوير محرك.