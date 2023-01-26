إدراج "صندوق الإنماء ريت الفندقي" في السوق الرئيسة الإثنين المقبل

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي في السوق الرئيسة اعتبارا من يوم الإثنين 30/01/2023 برمز تداول 4349 وبالرمز الدولي SA15L0523UH6 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

حيث إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

