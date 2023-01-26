ملتقى «فرص» .. مشاريع واعدة في «الترفيه» وطرح أكبر استثمار في قطاع الإعلانات

شهد ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في يومه الثاني المنعقد في الرياض، طرح أكبر فرصة استثمارية في قطاع الإعلانات، فضلا عن استقبال الهيئة العامة للترفيه الزوار بعدد من الفرص الاستثمارية المميزة والدعم والتسهيلات التي تختصر إجراءات التراخيص في جميع مراحل عملهم، بدءا من التأسيس حتى الوصول إلى ممارسة الأعمال.وفي التقاصيل، تقدم هيئة الترفيه عبر جناحها في الملتقى المخصص للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها مجموعة من الخدمات المرنة والمتطورة للشركات السعودية الكبرى والناشئة لصناعة بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة العالية والقدرات غير المحدودة.وعبر مشاركتها في الملتقى، تسهم الهيئة من خلال استشاراتها في منح الشركات الوطنية والعالمية الفرصة اللازمة لخوض تجارب استثمارية مميزة، وسط بيئة مليئة بعناصر الخبرة والدعم، إضافة إلى المشاركة في تطوير البيئة الاستثمارية السعودية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، والمقدرات الهائلة لقطاع الترفيه داخل المملكة.ومن خلال خطواتها الداعمة للمستثمرين تقوم الهيئة بتقديم خدمات تمويلية بالتعاون مع عدة جهات مختصة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتنمية قطاع الترفيه، إضافة إلى دورها في توفير الدعم عبر مسرعات الأعمال والدراسات وبناء القدرات والتسويق.وتعد الهيئة العامة للترفيه واحدة من الجهات التي تحظى باهتمام كبير لدى المستثمرين المحليين والعالميين لما تتميز به من دعم شركائها، والالتزام بمساعدتهم، فضلا عن تركيزها على تحقيق الأثر من خلال الثقة التي كسبتها في مجال وقطاع الترفيه بتقديمها تسعة أنواع من التراخيص المتنوعة في شتى المجالات الترفيهية بالمملكة.وأصدرت الهيئة العامة للترفيه حتى نهاية 2022 أكثر من 24 ترخيصا لمدن الملاهي، وأكثر من 421 ترخيصا آخر للمراكز الترفيهية، كما قدمت في مجال الفعاليات الترفيهية ما يقارب 4198 تصريحا لتنظيم الفعاليات الترفيهية، و3370 تصريحا للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وأكثر من 1300 تصريح لإقامة العروض الترفيهية.وفي الأنشطة المساندة قدمت الهيئة في مجال إدارة المواهب الفنية والترفيهية أكثر من 630 تصريحا، فضلا عن شهادات اعتماد تنظيم وإدارة الحشود البالغ عددها أكثر من 360، وتراخيص تشغيل المرافق الترفيهية التي وصلت إلى أكثر من 700 ترخيص، وشهادات اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية المتجاوزة أكثر من 120 شهادة.في سياق متصل، أعلن الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية، طرح شركة ريمات الرياض للتنمية الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض، أكبر فرصة استثمارية من نوعها في قطاع الإعلانات الخارجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأوضح الأمير فيصل أن الفرصة تعد نموذجا استثماريا فريدا ونوعيا من حيث حجم الفرصة ونموذج العمل المبتكر والأثر الاقتصادي والتنموي.وفيما يتعلق بالأمانات، فقد طرحت أمانتا جازان والجوف 1054 فرصة استثمارية من خلال مشاركتهما في الملتقى.وأوضح المهندس يحيى الغزواني أمين منطقة جازان أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة جازان، والبالغ عددها 354 فرصة منها فرص كبرى وفرص مميزة كاستثمار موقع الواجهة الجديدة و جزيرة "عثر" وعرض جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها أمانة جازان ممثلة في جميع وكالاتها وإدارتها للمستفيدين عامة والمستثمرين خاصة.فيما استعرضت أمانة منطقة الجوف أكثر من 700 فرصة استثمارية بالمنطقة ومحافظاتها، إذ يبرز جناح أمانة الجوف مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومحافظاتها، تشمل أنشطة نوعية لكل القطاعات السياحية والترفيهية والتعليمية والتجارية والرياضية والطبية والخدمية وغيرها.