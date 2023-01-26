تعاملات «المزاد» تعزز الاتجاه الأخضر للأسهم السعودية .. والسيولة عند 4 مليارات ريال

حافظت الأسهم السعودية على أطول سلسلة ارتفاع في أربعة أشهر لتغلق عند 10809 نقاط رابحة 13 نقطة بنحو 0.13 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بمقدار 0.14 في المائة إلى 1497 نقطة.وجاء ارتفاع السوق للجلسة الخامسة بأقل نسبة خلال السلسلة، واستطاعت الإغلاق عند 10809 نقاط، على الرغم من تعرضها لضغوط البيع، حيث سجلت أدنى نقطة عند 10735 نقطة فاقدة 0.55 في المائة، إلا أن نشاط قوى شرائية عوضت الخسائر وعززت المكاسب في فترة مزاد الإغلاق. أداء السوق لم يتسم بالقوة مع نشاط قوى البيع، ما يجعل السوق عرضة للضغوط البيعية في جلسة اليوم.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10767 نقطة، وكانت أعلى نقطة عند 10822، كاسبا 0.25 في المائة، بينما الأدنى عند 10735 نقطة فاقدا 0.55 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10809 نقاط رابحا 13 نقطة بنحو 0.13 في المائة. وارتفعت السيولة 15 في المائة بواقع 535 مليونا، لتصل إلى أربعة مليارات ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 25 في المائة، ما يعادل 29 مليونا إلى 144 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 3.3 ألف صفقة لتصل إلى 267 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار البنوك، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1.3 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بمقدار 0.56 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بـ 0.31 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" 1.8 في المائة، ثم "التأمين" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بـ 0.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه البنوك 12 في المائة، ما يمثل 499 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 11 في المائة بنحو 447 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "مجموعة الحكير" بنحو 9.9 في المائة ليبلغ 21.74 ريال، يليه "الإنماء طوكيو م" بـ 9 في المائة ليصل إلى 13.86 ريال، وحل ثالثا سهم "العالمية" 5.8 في المائة، حيث أغلق عند 12.70 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الحفر العربية" بواقع 2 في المائة، ليغلق عند 134 ريالا، يليه "الجوف" 1.9 في المائة إلى 47.50 ريال، وحل ثالثا سهم "الواحة" بـ 1.58 في المائة ليقفل عند 34.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "سابك" بقيمة 474 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بنحو 376 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بـ 229 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية