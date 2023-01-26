«نمو» ترتفع 104 نقاط بتداولات قيمتها 15 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 104 نقاط بواقع 0.54 في المائة إلى 19268 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 34 في المائة ما يعادل ثمانية ملايين إلى 15 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 44 في المائة بواقع 174 ألف لتبلغ 225 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 1.5 ألف صفقة متراجعة 654 صفقة بنحو 30 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية الصحية" بنحو 8.9 في المائة ليبلغ 229.80 ريال، يليه "إدارات" بـ 7 في المائة ليصل إلى 302.80 ريال، وحل ثالثا سهم "شور" 5.4 في المائة حيث أغلق عند 54.30 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "رواسي" بواقع 5.4 في المائة ليغلق عند 86.20 ريال، يليه "جاز" 3.6 في المائة إلى 59.10 ريال، وحل ثالثا سهم "موبي للصناعة" بـ 3.2 في المائة مقفلا عند 61 ريالا.وكان السهم الأعلى تداولا "إدارات" بنحو أربعة ملايين ريال، ثم "رواسي" بقيمة 2.6 مليون ريال، وحل ثالثا "شور" بمبلغ 1.8 مليون ريال.