الأردن يختزن مليارات الأطنان من رمال السيليكا المحفزة للاستثمارات

مليارات الدولارات، حجم الاستثمار المقدر برمال السيليكا ذات النقاء العالي، تختزنها أراض في جنوب الأردن، وتعد محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فيها.ووفقا لـ"واس"، ترى الدراسات التي أجريت أن الاستثمار في مادة السيليكا رمال الكوارتز يشكل قيمة اقتصادية مضافة، إذ تقدر كمية السيليكا في محافظة معان جنوب الأردن بنحو 12 مليار طن، وتتمتع بنسبة نقاء عالية جدا، تستهلك السوق المحلية منها 22 ألف طن سنويا، فيما قدرت الكميات المنتجة منها بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 68.8 ألف طن عام 2021.وأظهرت النتائج الأولية للتجارب التي أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية على عينات خام السيليكا في منطقة دبة حانوت/ رأس النقب لترقيتها ورفع نقاوتها أن نسبة النقاوة وصلت في حدها الأعلى 99.62 في المائة فيما يستمر العمل للحصول على نقاوة أعلى من 99.99 في المائة.وجاءت النتائج ضمن ثلاثة مسارات أطلقتها الوزارة مطلع شباط (فبراير) 2022 لإعادة تقييم خام السيليكا تماشيا مع متطلبات الأسواق العالمية وحاجتها إلى خام السيليكا ضمن نقاوة مرتفعة بنحو 99.9 في المائة، وذلك في إطار توجه الوزارة إلى إعادة الزخم لقطاع التعدين، لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية. وعن مسارات تقييم خام السيليكا، أطلقت الوزارة مطلع العام الماضي 2022 المرحلة الأولية لإعادة تقييم خام السيليكا وتضمينها في خطة عمل تتكون من ثلاثة مسارات خاصة في منطقة دبة حانوت/ رأس النقب. وجرى في المسار الأول تقييم الدراسات والنتائج السابقة التي نفذتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وإعداد قاعدة بيانات رقمية عملت على تصنيف المناطق من حيث النوعية والسماكات المتوافرة، فيما نص المسار الثاني على تحليل عينات خارج المملكة في مختبرات SGS الكندية ضمن ثلاث مراحل.وشملت المرحلة الأولى - التي انطلقت 20 شباط (فبراير) 2022 وتم تسلم تقريرها النهائي في 19 أيار (مايو) 2022 - الدراسات المعدنية والتصوير المجهري لنوعية وتشكل الشوائب المعدنية والطينية في حبيبات السيليكا وتوزيع الحجم الحبيبي في العينات المرسلة.وخلص التقرير إلى ضرورة التقدم باتجاه المرحلة الثانية من أجل تحديد معاملات النقاوة، وأن مستوى نقاوة السيليكا الأردنية يعد مرتفعا مع وجود شوائب معدنية ذات تراكيز منخفضة، لكنها توجد ضمن التركيب البلوري لحبيبات السيليكا التي يلزم لها عمليات معالجة إضافية غير مكلفة من الناحية الاقتصادية لرفعها إلى نسب أكبر من 99 في المائة.واستنادا إلى نتائج التحليل المعدني التي جرت في المرحلة الأولى وتوصياتها، بدأت الوزارة بأعمال المرحلة الثانية التي انطلقت في 20 أيار (مايو) 2022، وشملت أعمالا ميدانية لتحديد المستويات الطبيعية لتموضع خام السيليكا في منطقة الدراسة ثلاثة مستويات اتضح أن المستوى المتوسط هو الأكثر نقاوة، وعليه جرى جمع العينات بوزن 100 كيلوجرام خمس عينات صخرية، وتم إرسالها إلى مختبرات SGS الكندية للبدء بالمرحلة الثانية بتاريخ 7 آب (أغسطس) 2022 من أجل دراسة طرق ومعاملات رفع نقاوة خام السيليكا من الحالة الطبيعية، النقاوة بين 95 و98 في المائة، إلى نقاوة عالية تتجاوز 99.9 في المائة من خلال مراحل الغسل والطحن والتنخيل والفصل المغناطيسي.