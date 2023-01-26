92 منطقة للتنقيب النرويجي في القطب الشمالي لاستكشاف النفط والغاز

أعلنت النرويج، أنها تخطط لطرح عدد قياسي من مناطق التنقيب عن الغاز والنفط في القطب الشمالي أمام الشركات للاستكشاف.ووفقا لـ"الفنرسية" اقترحت الدولة الاسكندنافية التي تعد من أبرز منتجي الغاز الطبيعي والنفط في أوروبا 92 منطقة تنقيب، بينها 78 منطقة في بحر بارنتس في أقصى الشمال.أما المناطق الـ14 الأخرى فهي في بحر النرويج بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية.وقال وزير النفط والطاقة النرويجي تيري آسلاند في بيان إن "الاستكشافات الجديدة ضرورية لمواصلة تطوير المناطق النرويجية" وهي أيضا مهمة لأوروبا.وهذا الإعلان جزء من جولة منح تراخيص التنقيب السنوية في المناطق "الناضجة" كما تسمى، أي المناطق التي تم استكشافها على نطاق واسع.وكانت حكومة يسار الوسط التي تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية قد توصلت إلى اتفاق مع حزب اليسار الاشتراكي العام الماضي لمنع التنقيب في المناطق غير المستكشفة بحلول 2025.وأثارت مقترحات الحكومة بطرح هذا العدد الكبير من المناطق أمام الاستكشاف الغضب في أوساط المنظمات البيئية.وقالت المنظمة غير الحكومية إن اقتراح لحكومة النروجية ينتهك الالتزام بعدم استكشاف الأراضي العذراء.لكن المعارضة اليمينية المدافعة القوية عن قطاع النفط النرويجي رأت في هذه الخطوة "لعبة تكتيكية" من قبل الحكومة لمنح نفسها أوراق مساومة لاستخدامها في المفاوضات المستقبلية مع اليسار الاشتراكي.ورحبت هيئة صناعة النفط "أوفشور نورج" بفتح "مناطق جذابة" أمام التنقيب.ويتعين على شركات النفط تقديم طلباتها في وقت لاحق هذا العام، وسيتم منح التراخيص في كانون الثاني (يناير) 2024.ويعد بحر بارنتس منطقة منتجة بالنسبة إلى قطاع الطاقة، لكن عمليات استخراج النفط والغاز تتم حتى الآن في موقعين فقط في المياه النرويجية.