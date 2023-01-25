وزير الاقتصاد الألماني: قد نسجل ركودا فنيا

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن الاقتصاد الألماني الذي يتوقع له تحقيق معدل نمو 0.2 %، قد لا يتمكن من تجنب تسجيل ركود لمدة ربعين متتالين وهو ما يطلق عليه الركود الفني أو النظري.

وأضاف من المحتمل أن نشهد ركودا فنيا، مشيرا إلى أن برلين ستتجنب وقوع ركود حاد، وذلك وفقا لما نقلته بلومبيرج.

وتابع هابيك: "الرسالة هي أننا وضعنا الأزمة تحت السيطرة، غير أن هذا لا يعني أنها انتهت، لكننا تمكنا من تجنب أسوأ السيناريوهات".

وكانت مصادر مطلعة قالت أمس إن الحكومة الألمانية تتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 0.2 % وليس انكماشه بمعدل 0.4 % وفق توقعاتها في أكتوبر من العام الماضي.