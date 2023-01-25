"إيني" الإيطالية تستعد لتوقيع عقد غاز مع ليبيا

تستعد شركة الطاقة الإيطالية "إيني" لاستثمار حوالي 8 مليارات دولار في حقلين للغاز الطبيعي في ليبيا، في الوقت الذي تكثف فيه إيطاليا جهودها لتأمين احتياجاتها من الغاز بعد توقف الإمدادات الروسية، كما تدرس إيني ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الغاز بالجزائر ومصر، بحسب ما أوردته "بلومبيرج".

وقال رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فرحات بن قدارة إن إيني ستوقع عقدا مع المؤسسة مطلع الأسبوع المقبل، موضحا أن الحقلين المنتظر تنميتهما يمكن أن تصل طاقتهما الإنتاجية إلى 850 مليون قدم مكعب يوميا.

وتصدر ليبيا حاليا الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب التيار الأخضر، رغم أنه لا يعمل بكامل طاقته، وتمتلك ليبيا أحد أكبر احتياطيات الغاز والنفط في أفريقيا، كما أن قربها الجغرافي من أوروبا يجعلها من أكبر موردي الطاقة لها.