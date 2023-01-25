25.9 مليار دولار تمويلات قطاع الصحة الرقمية في 2022 .. تراجعت 57 %

تقلص نشاط التمويل في قطاع الصحة الرقمية العالمية خلال 2022، بنحو 57 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 25.9 مليار دولار بعدما سجلت مستويات قياسية عند 59.7 مليار دولار في 2021.

وتراجع التمويل على مدى أربعة فصول متتالية ليصل إلى 3.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى خلال خمسة أعوام، كما سجلت صفقات القطاع مستوى متدنيا جديدا بانخفاضها 33 في المائة على أساس سنوي وذلك بحسب بيانات "سي بي إنسايت" المتخصصة.

وبلغ مجموع الصفقات خلال العام الماضي 2122 صفقة، مقارنة بـ3160 صفقة تم إبرامها في 2021.

واستحوذت الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها على 68 في المائة من إجمالي التمويل للصحة الرقمية في 2022. وذهبت أفضل صفقات الأسهم للربع الرابع من العام الماضي إلى شركات "ديسباتش هيلث" و"كومودو هيلث" و"نيومورا".

كما بلغ تمويل الصحة الرقمية في الولايات المتحدة 17.7 مليار دولار في 2022، بانخفاض 56 في المائة على أساس سنوي، مسجلا أدنى مستوى جديد في خمسة أعوام لنشاط الصفقات الصحية الرقمية.

وانخفضت صفقات البيع والشراء العالمية 55 في المائة على أساس سنوي في 2022 إلى 323 صفقة.

كما تأثرت صفقات الاندماج والاستحواذ بالأزمة الاقتصادية وارتفاعات الفائدة مسجلة تراجعا 50 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ أدنى مستوى لها في خمسة أعوام عند 305 صفقات، كما انخفضت الاكتتابات العامة 83 في المائة.

ولم يسجل الربع الرابع من 2022 ظهور أي شركة يونيكورن (شركات ناشئة أو صاعدة بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار) في قطاع الصحة الرقمية، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من 2018.

وسجلت قيمة الجولات الضخمة التي تزيد تمويلاتها على 100 مليون دولار تراجعا بنسبة 75 في المائة العام الماضي، وهو ما يمثل 8.1 مليار دولار من إجمالي تمويل الصحة الرقمية.

وبلغ تمويل الشركات الناشئة في مجال الخدمات الصحية عن بعد، 7.5 مليار دولار في 2022، مسجلا انخفاضا بنسبة 57 في المائة على أساس سنوي.

وجمعت شركات الرعاية الصحية الرقمية التي تتخذ من أوروبا مقرا لها ثلاثة مليارات دولار العام الماضي. وعلى الرغم من الانخفاض في الصفقات السنوية، شهد الربع الرابع زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.