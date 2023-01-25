للمرة الثامنة.. زيادة الفائدة في كندا 25 نقطة أساس

قرر بنك كندا المركزي اليوم زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثامنة على التوالي مع احتمال أن تكون الأخيرة، حيث قال إنه يتوقع التريث لتقييم تأثير الزيادات السريعة في الفائدة خلال الشهور الماضية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك برئاسة محافظ البنك تيف ماكلم رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 % ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 15 عاما.

وقالت وكالة بلومبيرج إنه في حين جاءت الزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية متفقة مع توقعات الأسواق والمحللين الاقتصاديين، لا يرى أغلب المحللين أن البنك أعلن صراحة انتهاء دورة زيادة أسعار الفائدة.

وتراجعت السندات الحكومية الكندية، في حين يدرس المستثمرون إشارة البنك المركزي إلى اعتزامه الإبقاء على سعر الفائدة لفترة من الوقت، فيما تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.4 % إلى 1.3425 دولار كندي لكل دولار أمريكي بعد إعلان الزيادة.

وتشير التوقعات حاليا إلى تراجع معدل التضخم في كندا للنطاق المستهدف من جانب المركزي ويتراوح بين 1 و3 % بحلول منتصف العام والحالي وإلى مستوى 2 % خلال العام المقبل.