التكنولوجيا تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع وسط ضعف الأرباح

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ أثرت النتائج الضعيفة لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرامج على قطاع التكنولوجيا الأوسع، في حين نجحت مؤشرات على تحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو في تغذية المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، مسجلا تراجعا لليوم الثاني، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والاتصالات الأكثر هبوطا، ونزل سهم مايكروسوفت 1.6 في المائة في تعاملات ما قبل فتح وول ستريت بعد أن حذرت الشركة من أنها قد لا تحقق توقعات أرباح الخدمات السحابية في الربع الحالي.

ولم يعد الاقتصاديون في دويتشه بنك يتوقعون حدوث ركود في منطقة اليورو في 2023 وخفضوا أيضا توقعات التضخم، وارتفع سهم راينميتال الألمانية صانعة دبابات ليوبارد 1.9 في المائة ليسجل مستوى قياسيا بعد التقارير الإعلامية التي أفادت باستعداد برلين لإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

وحظيت أسهم بريطانيا بدعم من قفزة لسهم إيزي جت 10.6 في المائة بعد توقع تجاوزها توقعات السوق الحالية لـ 2023 وتحقيق أرباح للعام بأكمله، وهوت أسهم بي إن بي باريبا 1.4 في المائة بعد أن فتشت سلطات ألمانيا مكاتب البنك الفرنسي في إطار تحقيقات متعلقة باحتيال ضريبي بمليارات اليورو.