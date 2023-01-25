باكستان : إلغاء الحد الأقصى لسعر صرف الدولار أمام الروبية

وافقت شركات الصرافة الباكستانية، على إلغاء الحدود المفروضة على سعر صرف الدولار أمام الروبية الباكستانية، وهي خطوة ستؤدي إلى تراجع قيمة العملة المحلية في السوق الحرة.

وقرر اتحاد شركات الصرافة الذي وضع حد أقصى لسعر الصرف، التخلي عن الحد الأقصى، بحسب مالك بستان رئيس الاتحاد، مضيفة أنه لم يتضح ما سيحدث في سعر الصرف في سوق التعاملات بين البنوك "إنتربنك".

ومن المتوقع أن يؤدي قرار إلغاء الحد الأقصى إلى الحد من النشاط في السوق السوداء للعملة، حيث يباع الدولار بسعر يزيد بنسبة 10 في المائة عن السعر الرسمي، ويعيد تدفقات الدولار إلى النظام المصرفي الرسمي بحسب "بلومبيرج".

يذكر أن تحرير سعر الصرف في باكستان يمكن أن يساعدها في الحصول على مزيد من المساعدات من صندوق النقد الدولي الذي أجل صرف شريحة من قرض مقرر لها أكثر من مرة.

وقال مالك بستان إنه تم وضع حد أقصى لسعر الصرف من أجل تحقيق مصلحة البلاد لكن اتضح أن تأثيراته سلبية، مضيفا "سنتحدث في البداية مع البنك المركزي، ونشرح له مدى الحاجة إلى محاربة قوى السوق السوداء، وفوائد وعيوب القرار".