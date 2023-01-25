بعد معارضة المساهمين .. سحب مشروع اندماج نيوز كورب وفوكس

سحب إمبراطور الإعلام الأسترالي الأصل روبرت مردوخ، الذي يسيطر على شركتي نيوز كورب وفوكس للإعلام مشروع اندماج محتمل بين الشركتين.

وقال الملياردير البالغ من العمر 91 عاما في خطاب، إنه وابنه لاكلان مردوخ الرئيس التنفيذي لشركة فوكس اكتشفا أن "الاندماج ليس خيارا جيدا" للمساهمين في الشركتين في الوقت الحالي، وكان العديد من المساهمين في الشركتين قد أعربوا عن معارضتهم للاندماج خلال الشهور الأخيرة.

ونتيجة لذلك أعلنت نيوز كورب التي تمتلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم، وفوكس التي تعمل بشكل أساسي في مجال الإذاعة والتلفزيون حل اللجنة الخاصة لمجلس المديرين لهما.

يذكر أن مردوخ جمع حصصه في الصحف الكبرى مثل نيويورك بوست وول ستريت جورنال الأمريكيتين وتايمز البريطانية في شركة نيوز كورب، وتكونت شركتا نيوز كورب وفوكس بعد تقسيم مجموعة نيوز كوربورشن الإعلامية العملاقة إلى شركتين خلال 2013 بعد فضيحة تنصت.