22.7 مليار ريال الصادرات غير النفطية السعودية خلال نوفمبر

تراجعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 19.7 في المائة، لتبلغ 22.7 مليار ريال مقابل 28.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.

ومقارنة بالشهر السابق "شهر أكتوبر" تراجعت الصادرات 11.1 في المائة، وهو التراجع الشهري الخامس على التوالي.

وخلال 2021، سجلت السعودية رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية، بعدما بلغت 277.5 مليار ريال، ليكون بذلك قيمت ماصدرته السعودية منذ 2016 نحو 1.32 تريليون ريال.

وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.