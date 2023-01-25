عمومية "مياه الجوف" توافق على زيادة رأسمال الشركة إلى 46.9 مليون ريال

أعلنت شركة مصنع مياه الجوف الصحية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 50 في المائة ليرتفع من 31.3 إلى 46.9 مليون ريال، ذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وستتم الزيادة من خلال رسملة 15.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق لجميع حملة الأسهم وتوزيع قيمتها على حملة الأسهم لمستحقين المنحة كلا بحسب حصته خلال مدة 30 يوما من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.