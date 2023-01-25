عمومية "سينومي سنترز" توافق على تأسيس برنامج صكوك بـ 4.5 مليار ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراكز العربية "سينومي سنترز" على تأسيس برنامج صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى 4.5 مليار ريال بمدة تصل إلى عامين من تاريخ التأسيس، وسيتم إصدار الصكوك تحت هذا البرنامج من وقت لآخر في السوق المحلي وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، وذلك وفقا للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة.

ووافقت الجمعية على منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض، والموافقة على الدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذا البرنامج، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أية صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناء على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية.