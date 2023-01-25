الأسهم السعودية تصعد للجلسة الرابعة .. ضغوط البيع أفقدت المؤشر مستويات 10800 نقطة

صعدت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة في أطول سلسلة ارتفاع لأربعة أشهر تقريبا لتغلق عند 10795 نقطة بنحو 0.28 في المائة رابحة 29 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.23 في المائة إلى 1495 نقطة. وأشير في تحليل سابق إلى سعي السوق للوصول إلى مستوى 10800 نقطة، وسجلت أعلى نقطة في الجلسة عند 10813 نقطة، قبل أن تتعرض لضغوط بيع أفقدت المؤشر مستويات 10800 نقطة. المستويات الحالية قد تنشط فيها عمليات جني الأرباح، استمرارية الارتفاع تعتمد على قدرة السوق في مواجهة الضغوط البيعية وإبقاء المؤشر فوق مستويات 10800 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10767 نقطة، وكانت أعلى عند 10813 نقطة كاسبا 0.45 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 10795 نقطة رابحا 29 نقطة بنحو 0.28 في المائة. وارتفعت السيولة 4 في المائة بواقع 143 مليون، لتصل إلى 3.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بما يعادل 12 مليون إلى 115 مليون سهم متداول.أما الصفقات فتراجعت ألف صفقة لتصل إلى 270 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 1 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بواقع 0.9 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بـ0.72 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" 1.3 في المائة، ثم "الخدمات التجارية والمهنية" بمقدار 0.9 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بـ0.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 23 في المائة بقيمة 814 مليون ريال، يليه البنوك 16 في المائة، ما يمثل 591 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 9 في المائة بنحو 333 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الخليجية العامة" بنحو 9.9 في المائة ليبلغ 7.61 ريال، يليه "تهامة" بـ9 في المائة ليصل إلى 96.20 ريال، وحل ثالثا سهم "المتحدة للتأمين" 4.6 في المائة حيث أغلق عند 7.75 ريال.في المقابل، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "متطورة" بواقع 3 في المائة ليغلق عند 31.05 ريال، يليه "أميانتيت" 2.6 في المائة إلى 41.65 ريال، وحل ثالثا سهم "الأصيل" بـ2.4 في المائة ليقفل عند 38.95 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 216 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 175 مليون ريال، وحل ثالثا "لوبريف" بـ152 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية