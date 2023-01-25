«نمو» تتراجع 187 نقطة وسط تداولات قيمتها 23 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 187 نقطة، ما يعادل 0.97 في المائة إلى 19164 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 76 في المائة بواقع عشرة آلاف لتصل إلى 23 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 99 في المائة بنحو 199 ألفا لتبلغ 399 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.1 ألف صفقة مرتفعة 435 صفقة بمقدار 25 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "إنماء الروابي" بنحو 9.5 في المائة ليبلغ 23 ريالا، يليه "غاز" بـ 8.7 في المائة ليصل إلى 60.90 ريال، وحل ثالثا سهم "برج المعرفة" 4.9 في المائة، حيث أغلق عند 61.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الوطنية للبناء والتسويق" بواقع 14 في المائة، ليغلق عند 237 ريالا، يليه "جاز" 9 في المائة إلى 61.30 ريال، وحل ثالثا سهم "أمواج الدولية" بـ 7.5 في المائة، مقفلا عند 92.30 ريال.وكان الأعلى تداولا "رواسي" بنحو 3.2 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا "ملان" بمبلغ 2.6 مليون ريال.