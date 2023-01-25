ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين 3.6 % وسط تنامي النشاط الاقتصادي

ارتفع حجم استهلاك الكهرباء في الصين خلال العام الماضي 2022، بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي.وذكرت الهيئة الوطنية للطاقة بالصين وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية أن حجم استهلاك الكهرباء وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي سجل نحو 8.64 تريليون كيلوواط/ساعة في العام الماضي، مشيرة إلى أن حجم استهلاك الكهرباء في الصناعة الأولية نما بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي عام 2022، في حين ارتفعت الكهرباء المستهلكة في قطاعي الصناعة والخدمات بمقدار 1.2 و4.4 في المائة على التوالي. وأوضحت الهيئة أن استهلاك الكهرباء بالمساكن خلال العام الماضي شهد زيادة سنوية بنسبة 13.8 في المائة. إلى ذلك أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد سجل نموا مطردا خلال ديسمبر من عام.2022 ونقلا عن الهيئة، البلاد أنتجت 20.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في ديسمبر الماضي، بزيادة نسبتها 6.5 في المائة على أساس سنوي.وأشارت الهيئة الوطنية للإحصاء إلى أن معدل النمو كان أقل بواقع 2.1 نقطة مئوية مقارنة بنوفمبر الماضي. وفي عام 2022، ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 217.8 مليار متر مكعب. واستوردت البلاد 109.25 مليون طن من الغاز الطبيعي في الفترة نفسها، بانخفاض نسبته 9.9 في المائة على أساس سنوي.وفي السياق ذاته، وقعت شركتا "إير ليكويد" الفرنسية و"ساسول" الجنوب إفريقية للطاقة، اتفاقيتي شراء مع شركة "إينل جرين" الإيطالية، من أجل إمداد أحد المواقع التابعة لـ"ساسول" في جنوب إفريقيا بالطاقة المتجددة على المدى الطويل، بحسب ما أعلنته الشركات، أمس.