الجاسر: استراتيجية النقل تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وجود 22 فرصة استثمارية حاليًا، من أبرزها تجهيز 4 مطارات إقليمية لطرحها على القطاع الخاص.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الأولى من ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، والتي تناولت "دور الاستثمار في تنمية المدن السعودية"، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعتمد في مضمونها على تأسيس ناقل وطني يعوّل عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية

مع تنوع الفرص الاستثمارية، وتتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال، ولتنفيذ هذه الاستثمارات يجب الاستفادة من مصادر التمويل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال.

وأبان أن أحد هذه الشراكات كانت في افتتاح مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، الذي يعد أول مطار في المملكة تم إنشاؤه بالكامل من قبل القطاع الخاص، إضافةً إلى شراكة أخرى لتشغيل عدد من الموانئ على مدى ثلاثون عامًا.

وأوضح، أن المناطق اللوجستية تعدّ ذات عائد اقتصادي جيد، وفي العامين الماضيين تم توقيع اتفاقيات لإنشاء 6 مناطق لوجستية في الموانئ، منها المنطقة اللوجستية المتكاملة في منطقة الرياض، و59 منطقة لوجستية موزعة في جميع مناطق المملكة، تم منها تنفيذ 22 منطقة، إضافةً

إلى سبعة مناطق لوجستية ضمن مشروع الجسر البري الذي يربط غرب المملكة بشرقها ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث تم العمل مع تحالف بقيادة شركة كبرى صينية ومشاركة 11 شركة عالمية لتنفيذ المشروع.

ولفت الجاسر، إلى أن الوزارة تعمل في مرحلة متقدمة على إنشاء كود الطرق السعودي بهدف رفع مؤشر جودة الطرق، ليكوو مرجعًا فنيًا للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها.

