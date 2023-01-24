عضو بالمركزي الأوروبي: نشهد تراجعا عن العولمة

قال بوريس فويستش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه من المحتمل استمرار زيادة أسعار الفائدة الأوروبية على المدى القصير.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن فويستش قوله "على المدى القصير يمكننا توقع استمرار زيادة أسعار الفائدة، وسنرى المزيد من الزيادات ".

وأضاف "على المدى المتوسط والطويل هناك عوامل أخرى، ولسنا معزولين عن باقي دول العالم، نحن نشهد عملية أشبه بالتراجع عن العولمة".

ومن ناحيتها قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمس إن البنك سيقوم بكل ما يلزم لخفض معدل التضخم إلى مستواه المستهدف وهو 2 %، مشيرة إلى أن الاجتماعات المقبلة لمجلس محافظي البنك ستشهد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.