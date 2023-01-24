ألمانيا تتوقع نمو اقتصادها 0.2 % خلال العام الحالي

عدلت الحكومة الألمانية توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي من انكماش بمعدل 0.4 في المائة وفق توقعاتها في أكتوبر من العام الماضي إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة، ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر قولها إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو في العام المقبل من 2.3 في المائة إلى 1.8 في المائة.

ومن المقرر أن يعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك التوقعات المعدلة للاقتصاد في مؤتمر صحفي غدا، وسيرافقه في المؤتمر لأول مرة أولجا بارتش المسؤولة السابقة في شركة بلاك روك والمحللة الاقتصادية في بنك الاستثمار مورجان ستانلي بعد تعيينها مؤخرا كرئيسة لإدارة السياسة الاقتصادية في الوزارة.

وقيم البنك المركزي الألماني الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل أفضل من توقعاته التي أعلنها قبل بضعة أسابيع، وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نشر أمس: "أن أحدث إصدارات للبيانات كانت أفضل مما كان متوقعا في ديسمبر الماضي".