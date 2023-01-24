الصندوق العقاري: أكثر من 684 ألف أسرة وقعت عقودها التمويلية من 2017 حتى نهاية 2022

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، عن تسجيل سوق التمويل العقاري للأفراد بالمملكة أكثر من 674 مليار ريال خلال المدة من يناير 2022 حتى نوفمبر الماضي، محققا ارتفاعا قياسيا بلغ 130 في المائة مقارنة بما كان عليه خلال مرحلة التحول 2017 التي بلغ خلالها 287 مليار ريال، منوها بنجاح برنامج الإسكان وقدرته الملهمة على إيجاد سوق تمويلي عقاري عزز فرص النمو، ومكن من ابتكار وتطوير حلول تمويلية وسكنية، متوائمة مع هدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن.

وفي سياق الممكنات التي وفرها الصندوق لسوق التمويل العقاري، سلط الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري الضوء على عدد من تلك البرامج والممكنات بالشراكة مع الجهات التمويلية منها برنامج القرض المدعوم الذي يقدم قرضا عقاريا يصل إلى 500 ألف مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وبرنامج باقات الدعم السكني، الذي يمنح المستفيد دعم فوري غير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال، وبرنامج ضمانات التمويل، وبرنامج الرهن الميسر إضافة إلى منصة المستشار العقاري التي قدمت أكثر من 1.2 مليون توصية تمويلية وسكنية للمستفيدين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.

وعد الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري هذه الممكنات التي جاءت مدعومة بحوكمة رقمية وفق أفضل المعايير العالمية، مساهما في تنفيذ أكثر من عشرة ملايين عملية رقمية من خلال 43 خدمة إلكترونية، مبينا أن برامج وخدمات الصندوق تم ربطها مع أكثر من 103 خدمات إلكترونية، ضمن منظومة الإسكان والجهات التمويلية، ما أدى لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمنازلهم، وتمكين أكثر من 684 ألف أسرة من توقيع عقودها التمويلية حتى نهاية 2022.

