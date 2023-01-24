النفط يستقر عند 88.31 دولار وسط توازن بين تعافي الطلب الصيني والمخاوف الاقتصادية

استقرت أسعار النفط الخام اليوم وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأمريكية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.1 في المائة إلى 88.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1 في المائة إلى 81.70 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا في مذكرة: "الاقتصاد الأمريكي ما زال قد يشهد تنقل رأس المال من قطاع لآخر وبعض المتعاملين في قطاع الطاقة لا يزالون متشككين بشأن تعافي الطلب على الخام من الصين خلال هذا الربع".

ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات أعمال الشركات التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

وعلى جانب المخزونات، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية قد ارتفعت الأسوع الماضي مع تراجع مخزونات نواتج التقطير.

ومن المقرر صدور بيانات معهد البترول الأمريكي الساعة 2130 بتوقيت جرينتش اليوم وبيانات إدارة معلومات الطاقة الساعة 1530 بتوقيت جرينتش غدا الأربعاء.