برعاية ولي العهد .. غدا تنطلق قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يفتتح الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني غدا قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية بنسختها الثانية على مدى يومي 3 - 4 رجب الموافق 25 - 26 يناير، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين.

وتهدف القمة إلى مناقشة الممارسات الحالية ومستقبل قطاع التقنية الحيوية الطبية لترسيخ مكانة السعودية كبوابة عالمية للتقنية الحيوية، حيث تسعى إلى أن تكون منصة عالمية لاقتراح نماذج مبتكرة تواجه تحديات القطاع، وإيجاد فرص الاستثمار في قطاع الصناعة الصحية وعقد الاتفاقيات مع كبرى الشركات في هذا المجال، مما ينعكس على صحة الإنسان في المملكة والعالم أجمع.

ولتحقيق هذه الأهداف يشارك خبراء البحوث الطبية الحيوية والصحية والأطباء وخبراء صناعة الأدوية والتقنية الحيوية، وممثلي المؤسسات الصحية، وخبراء البحث والتطوير حول العالم في جلسات نقاش علمية تتناول خمسة محاور رئيسة هي: العلاج الخلوي والجيني، لقاحات الأمراض المعدية، لقاحات مكافحة السرطان، علم الجينات والطب الدقيق للأمراض النادرة، والأدلة والتجارب الإكلينيكية.