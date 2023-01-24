"السعودي للاستثمار" يرفع حجم برنامج الصكوك من الشريحة الأولى إلى 5 مليارات ريال

قام البنك السعودي للاستثمار بزيادة حجم برنامج صكوك من الشريحة الأولى (Tier 1) من 2 مليار ريال إلى 5 مليار وفقا لوثائق برنامج الصكوك.

ويعتزم البنك إصدار الصكوك مقومة بالريال بموجب البرنامج من خلال طرحها طرحا خاصا في السعودية، كما عين شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال"، كمدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.

ويأتي الطرح لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية، كما سيتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناء على ظروف السوق.