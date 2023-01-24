اصبر .. الله يصلحك

الصبر هو قدرة الإنسان على تحمل المصاعب والمصائب والابتلاءات والفقر والظلم والموت والمرض ... إلخ. فالصبر بحر واسع يشمل كل الأمور الحياتية اليومية التي تعترض الإنسان، لكن درجت العامة على حصر الصبر في أمرين فقط، وهو الموت والمرض، بينما هو يشمل كل ما يتعلق بحياة الإنسان طالما هو يعيش في هذه الدنيا. من أكثر الأمور التي يحتاج إليها إنسان هذا العصر هو الصبر، والشاعر المخضرم بشار بن برد، لخص مفهوم الصبر في التعامل الإنساني في هذين البيتين ولو تم تطبيقهما عمليا لأصبحت البشرية أكثر سلاما ومحبة يقول:

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى

ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

البعض لم يعد يمتلك الصبر على كثير من المواقف اليومية، ما يتسبب في ارتفاع مستوى التوتر ونقله إلى المجتمع المحيط به، يقف في طابور المحل أو المستشفى أو البنك فيتأفف فيرتفع عنده مؤشر التوتر ويعلو صوته فيربك الآخرين والقائمين على تقديم الخدمة، وكأنه هو الوحيد الذي وراءه مسؤوليات ومشاوير، في زحام السيارات وأمام إشارات المرور يسب هذا ويشتم ذاك ويرتفع صوت منبه سيارته المزعج، ويزاحم الجميع فيربك الحركة المرورية، في الدوام يتذمر من واجبات الوظيفة والراتب الذي يطير في نهاية الشهر ويتصادم مع مديره وزملائه وينتظر ساعات اليوم تنقضي سراعا، في المنزل تثور الزوجة لأتفه الأسباب وتندب حظها على ثقل واجباتها المنزلية ورعاية الأطفال وتشعر أن حبال صبرها تنفك عقدة تلو الأخرى، حتى تكاد تفقد السيطرة على زمام أمور العائلة، يدخل في حوار فتثور أعصابه ويفقد صبره ويتحول الأمر إلى جدال وربما مشاجرة ... إلخ، يتناسى البعض أننا نعيش في دنيا الأصل فيها الكبد والمعاناة والمصاعب والمنغصات والمشكلات، وإذا لم نتسلح بالصبر لنواجه فيه كل ذلك، فسنضيع الأجر ونهرم قبل الأوان ونصاب بالأزمات النفسية والأمراض العضوية، ونخسر من حولنا بسبب عدم قدرتنا على التعامل مع هذه الأمور الحياتية.

تقول سارة شيتكر أستاذة مساعدة في علم النفس وعلم الأعصاب، "الأشخاص الذين يعانون قلة صبر مزمنة يمكن أن يختبروا مزيدا من التوتر، ما يزيد من مخاطر تعرضهم لمشكلات صحية مثل مشكلات القلب والأوعية الدموية، لكن من خلال ممارسات معينة يمكننا تطوير هذه الفضيلة لديهم، في المقابل الأشخاص الذين يتمتعون بصبر أعلى يميلون إلى التعاطف أكثر ومراعاة وجهات نظر الآخرين والتفكير بحاجاتهم، وليس بأنفسهم فقط".

وخزة:

"عليك أن تعتاد على الصبر في أمور حياتك اليومية.. فأنت لست في الجنة".