750 خدمة لمركز الأعمال الاقتصادية توفر بيئة أعمال جاذبة وتعزز النمو الاقتصادي

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية إن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لقطاع الأعمال أسهم في تنمية الوطن والمواطن.

وأشار القصبي بمناسبة إطلاق المركز أمس حملة تسويقية لتوعية قطاع الأعمال بخدمات المركز وفروعه ومنصة الأعمال التابعة له، إلى أن هذا الدعم مكن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من أداء الهدف الذي أنشئ من أجله، وأسهم في نجاح جهوده وأدواره، مضيفا أن عام 2022 كان عاما مميزا للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي استمر في خطة التوسع وتشغيل الفروع حول المملكة معتمدا على الموارد والأصول الحكومية المتاحة، ليصل عدد فروع المركز إلى 16 فرعا منتشرة في 13 مدينة سعودية، كان آخرها تشغيل فروع المدينة المنورة وحائل ونجران، إلى جانب تدشين فرع المركز في مقر وزارة التعليم، الذي شهد حتى الآن تقديم خدمات نوعية ومختصة سهلت على مستثمري قطاع التعليم الأهلي بدء ومزاولة أعمالهم الاقتصادية، ومن المنتظر أيضا أن يسهم في رفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح القصبي أن الفروع المكانية توفر أكثر من 750 خدمة في مكان واحد مقدمة من قبل الجهات المعنية بقطاع الأعمال، فيما تقدم منصة الأعمال في مرحلتها الأولى خدمات ذات قيمة نوعية، إلى جانب خدمات تأسيس الشركات وفقا لنظام الشركات الجديد، لافتا النظر إلى أن المنصة ستشهد في الفترة المقبلة استكمال توفير باقي الخدمات الحكومية.

وبين وزير التجارة أنه منذ إنشاء المركز حتى الآن تم تقديم أكثر من 600 ألف خدمة لقطاع الأعمال بمعدل رضا عال، ما يؤكد نجاح المركز في الأدوار التي يؤديها، ومنها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارا وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.

يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أطلق حملة تسويقية تهدف إلى توعية قطاع الأعمال بالمركز وخدماته وفروعه ومنصة الأعمال التابعة له، خاصة وأن المركز يعمل مع الجهات ذات العلاقة على نقل الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال ليكون الجهة الموحدة لتقديمها في المملكة.