محطات الوقود الإيطالية تضرب احتجاجا على أنظمة التسعير

أعلنت الشركات المشغلة لمحطات الوقود في إيطاليا اليوم، أنه سيتم إغلاق المحطات في جميع أنحاء البلاد لمدة يومين هذا الأسبوع وذلك احتجاجا على سياسة الشفافية الجديدة التي تنتهجها الحكومة وسط اتهامات بتورط بعضها في المضاربة على الأسعار، حسبما أفادت بلومبيرج للأنباء.

وقالت الروابط التي تمثل القطاع في بيان لها اليوم، إنه سيتم إيقاف مضخات الوقود مساء يوم 24 وحتى 26 من شهر يناير الجاري .

وقالت روابط فايب وفيجيكا وفيجيسك وأنيسا في البيان :"واصلت الحكومة الإيطالية الحديث عن غياب الشفافية في أسعار التجزئة بدلا من البدء في مناقشات حول المشاكل الحقيقية".

يشار إلى أنه بموجب مرسوم صدر مؤخرا عن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني يتعين على محطات الوقود عرض متوسط السعر العام للبنزين والديزل إلى جانب أسعارها الخاصة، وأن المحطات التي لا تمتثل لهذا المرسوم ستتعرض لغرامات.