أمريكا تسعى إلى تقدم أسرع في إصلاحات البنك الدولي .. زيادة رأس المال وأدوات الإقراض

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية "إن الولايات المتحدة تريد أن يتم تحقيق تقدم أسرع في خطط البنك الدولي لتوسيع قدرته على الإقراض لمعالجة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى".

وتدعو "خريطة طريق التطور" للبنك الدولي، التي تحدثت عنها "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر، البنك إلى التفاوض مع المساهمين قبل اجتماعات نيسان (أبريل) بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس المال وأدوات إقراض جديدة.

كما تدعو الخريطة إدارة البنك الدولي إلى وضع مقترحات محددة لتغيير مهمته ونموذج التشغيل والقدرة المالية، بحيث يمكن أن توافق عليها لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تشرين الأول (أكتوبر).

تمثل الخطة بداية عملية التفاوض لتغيير مهمة البنك وموارده المالية وتخليه عن نموذج الإقراض الخاص بدولة ومشروع معين والمستخدم منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقالت يلين "إن خريطة طريق البنك وثيقة بناءة وتشكل أساسا جيدا للنقاش، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل".

وقالت أثناء توجهها من من السنغال إلى زامبيا "لدينا بعض المخاوف. نود أن نرى بعض التقدم على جدول زمني أسرع. ونعتقد أن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لزيادة الإقراض في ضوء الإفراج عن رأس المال الحالي".

وكان ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي قال الأحد "إنه يشعر بالقلق من أن يكون التباطؤ في الاقتصاد

العالمي هذا العام طويل الأمد".

وأضاف مالباس في مقابلة مع "سكاي نيوز"، "هذه الفترة من النمو البطيء للعالم قد تستمر حتى 2023 - 2024، وهذا مصدر قلق"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وذكر مالباس أن التضخم المستمر ونقص الاستثمارات الجديدة يمثلان عقبات.

وأضاف "بينما تنظر إلى عام واحد إلى الأمام وعامين مقبلين، من الصعب أن ترى أنه سيكون هناك انتعاش قوي".

وحث الحكومات التي تقدم الإغاثة المالية للأشخاص للمساعدة على التعامل مع صدمات أسعار الطاقة، على سبيل المثال، عدم جعل المدفوعات مفتوحة.

وقال "عندما تدعم الحكومات مواطنيها، وهو أمر ضروري وجذاب سياسيا، فإنها تحتاج إلى أن يكون ذلك محددا زمنيا ومستهدفا".

وأضاف "بدلا من إعطاء مزايا للجميع في المستقبل المنظور، افعل ذلك لمدة ستة أشهر لأضيق مجموعة ممكنة تتضرر من ارتفاع الأسعار الذي يحدث الآن".