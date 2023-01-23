الخزانة الأمريكية: نرى تراجعا كبيرا في مشكلات سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن هناك مؤشرات مشجعة بشأن التضخم في الولايات المتحدة رغم استمرار قوة سوق العمل الأمريكية، في ظل تراجع أسعار الطاقة وتحسن أوضاع سلاسل الإمداد في مختلف أنحاء العالم.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن يلين القول "نرى تراجعا كبيرا في مشكلات سلاسل الإمداد، مع تكوين المخزونات وتراجع تكاليف الشحن، وبالتالي فإن جزءا من مسببات التضخم لم يعد يساهم بشدة".

وأظهرت العديد من مقاييس التضخم مؤشرات مشجعة خلال الأسابيع الأخيرة ومنها التراجع في مؤشر أسعار المستهلك ليسجل في العام الماضي بأسره حتى كانون ديسمبر 6.5 % مقابل 9 % عندما وصل إلى ذروته في يونيو الماضي، كما تراجعت أسعار المنتجين (الجملة) بأسرع من التوقعات.

وأضافت يلين أن أسعار السلع تراجعت أواخر العام الماضي، وأنها تتوقع تراجع معدل تضخم أسعار المساكن بحلول منتصف العام الحالي.

ويأتي ذلك في حين أظهرت دراسة لجامعة ميشيجان الأمريكية ونشرت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القصير في بداية يناير الجاري إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين، ما يقدم دفعة أكبر من المتوقع لمعنويات المستهلكين.

وأظهرت الدراسة أن من شملتهم الدراسة قالوا إنهم يتوقعون أن ترتفع الأسعار 4% على مدار العام الجاري، وهي الأقل منذ نيسان/ أبريل عام 2021، وارتفع مؤشر المعنويات إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند 64.6 نقطة مقابل 59.7 نقطة في نهاية العام الماضي، متجاوزا كل توقعات المحللين.