اليابان على شفا «خلل اجتماعي» .. مسار نمو جديد لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد عالمي

دعا فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، نواب البرلمان للتكاتف من أجل وضع اليابان "على مسار نمو جديد" في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كيشيدا أعرب أمس في خطابه في بداية الدورة البرلمانية الاعتيادية، ومدتها 150 يوما، عن استعداده لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي تضرر من جائحة كورونا، والقيام بدور ريادي في الدبلوماسية، حيث تتولى اليابان هذا العام رئاسة قمة مجموعة السبع.

وقال كيشيدا إن زيادة الأجور تعد أمرا مهما لتحقيق "حلقة متكاملة" من إعادة توزيع العائدات المرتفعة للشركات على العاملين وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، الذي تراجع بسبب أقوى تضخم تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عاما.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، باستثناء الأغذية الطازجة، قد ارتفع بواقع 4 في المائة في ديسمبر، ليصل لأعلى مستوى منذ 1981.

وأكد كيشيدا أهمية أن يتجاوز نمو الأجور معدل التضخم الحالي، الذي ارتفع بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية منذ شباط (فبراير) الماضي.

وحذر رئيس الوزراء الياباني من أن اليابان "على شفا" فقدان وظيفتها الاجتماعية بسبب التراجع السريع لمعدلات المواليد، متعهدا بالتركيز على السياسات المتعلقة بتربية الطفل، بصفتها القضية الأكثر إلحاحا هذا العام.

وتأتي تصريحات كيشيدا بعدما أظهرت تقديرات الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن من المرجح أن تكون المواليد السنوية في اليابان قد تراجعت لأقل من 800 ألف لأول مرة خلال عام 2022.

وفيما يتعلق باستضافة اليابان قمة مجموعة السبع في آيار (مايو) المقبل في هيروشيما، قال كيشيدا إنه سيظهر التزاما قويا في القمة تجاه الحفاظ على "نظام دولي حر ومنفتح" يستند إلى حكم القانون في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية.

واقترحت الحكومة موازنة قياسية للعام المالي 2023 تعكس هدفها المتمثل في زيادة القوة الدفاعية لليابان بشكل كبير.

وذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية إن موازنة العام المالي المقترح التي تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل تبلغ نحو 114.4 تريليون ين ياباني، بزيادة 6.3 في المائة مقارنة بالموازنة الأولية للعام المالي 2022.

وأضافت الوكالة اليابانية أن حجم الإنفاق في الموازنة يتجاوز 110 تريليونات ين ياباني لأول مرة على الإطلاق، ليصل إلى مستوى قياسي للعام الـ 11 على التوالي.

وخصصت الحكومة اليابانية، في مشروع الموازنة الجديدة، أكثر من عشرة تريليونات ين ياباني للإنفاق المتعلق بالدفاع كجزء من جهودها لزيادة إجمالي الإنفاق الدفاعي في البلاد على مدى الخمسة أعوام من العام المالي 2023 إلى 43 تريليون ين ياباني.

وستزيد موازنة الدفاع لعام 2023 بنسبة 26.3 في المائة لتصل إلى نحو 6.8 تريليون ين.

كما ستخصص الحكومة 3.4 تريليون ين من الإيرادات غير الضريبية بموجب نظام جديد لضمان زيادة الإنفاق الدفاعي خلال العام المالي 2024 وبعدها.

وسترتفع نفقات الضمان الاجتماعي، التي تمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي الإنفاق، بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 36.9 تريليون ين.

إلى ذلك، أظهر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني المنشور أمس اتفاق أعضاء المجلس على استمرار تعافي الاقتصاد الياباني، رغم استمرار المخاطر الكبيرة، خاصة في الخارج، بحسب "الألمانية".

كما اتفق أعضاء المجلس خلال الاجتماع الدوري الذي عقد يومي 19 و20 ديسمبر الماضي على استمرار هدفهم في تحقيق استقرار الأسعار من خلال تحسين استدامة تخفيف السياسة النقدية.

كان المجلس قد قرر في ذلك الاجتماع بالإجماع استمرار سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى سالب 0.1 في المائة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.