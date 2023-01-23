مع زيادة الاعتماد على الملفات والبيانات وزيادة أحجامها بات من الصعب على المستخدم حملها معه في ذاكرة فلاشية أو قرص خارجي طوال الوقت، وأدى ذلك إلى ظهور تقنيات التخزين السحابي التي بات يعتمد عليها معظم المستخدمين، حتى باتت الخيار الأول لتناقل البيانات وتخزينها، ومع انتشار التطبيقات والخدمات المختلفة للتخزين السحابي، يأتي تطبيق AstraCrypt وهو بمنزلة أداة متقدمة للتخزين الآمن لملفات المستخدم التي يراها حساسة، ولا ينبغي لأي أحد الاطلاع عليها، وهنا يتم التخزين دون اتصال لأي بيانات مستخدم، وبالاستعانة بخوارزميات تشفير وطرق مصادقة متقدمة. ويعتمد التطبيق على التشفير المصدق مع البيانات المرتبطة المعروف بـAEAD، ويمتلك هذا التشفير عديدا من الخصائص التي من شأنها رفع مستوى السرية، حيث لن يتمكن أي شخص من الحصول على أي معلومات حول النص العادي المشفر، إلى جانب المصداقية، فبدون مفتاح التشفير، من المستحيل تغيير النص العادي الذي يقوم عليه النص المشفر دون اكتشافه، كما يتميز نظام الشفير بتشفير الرسالة وفك تشفير النص المشفر بالمفتاح نفسه، إلى جانب التوزيع العشوائي، حيث يتم التشفير بشكل عشوائي، ولن تشفر رسالتان لهما النص العادي نفسه عن النص المشفر نفسه.
ويدعم التطبيق أكثر من عشر خوارزميات تشفير أخرى بما في ذلك AES / GCM، ويدعم التشفير المتعدد لبيانات المستخدم، علاوة على إعدادات أمان عالية التخصيص.
مساحة متكاملة للتخزين السحابي الآمن بالاعتماد على التشفير
مع زيادة الاعتماد على الملفات والبيانات وزيادة أحجامها بات من الصعب على المستخدم حملها معه في ذاكرة فلاشية أو قرص خارجي طوال الوقت، وأدى ذلك إلى ظهور تقنيات التخزين السحابي التي بات يعتمد عليها معظم المستخدمين، حتى باتت الخيار الأول لتناقل البيانات وتخزينها، ومع انتشار التطبيقات والخدمات المختلفة للتخزين السحابي، يأتي تطبيق AstraCrypt وهو بمنزلة أداة متقدمة للتخزين الآمن لملفات المستخدم التي يراها حساسة، ولا ينبغي لأي أحد الاطلاع عليها، وهنا يتم التخزين دون اتصال لأي بيانات مستخدم، وبالاستعانة بخوارزميات تشفير وطرق مصادقة متقدمة. ويعتمد التطبيق على التشفير المصدق مع البيانات المرتبطة المعروف بـAEAD، ويمتلك هذا التشفير عديدا من الخصائص التي من شأنها رفع مستوى السرية، حيث لن يتمكن أي شخص من الحصول على أي معلومات حول النص العادي المشفر، إلى جانب المصداقية، فبدون مفتاح التشفير، من المستحيل تغيير النص العادي الذي يقوم عليه النص المشفر دون اكتشافه، كما يتميز نظام الشفير بتشفير الرسالة وفك تشفير النص المشفر بالمفتاح نفسه، إلى جانب التوزيع العشوائي، حيث يتم التشفير بشكل عشوائي، ولن تشفر رسالتان لهما النص العادي نفسه عن النص المشفر نفسه.
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