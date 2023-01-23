مساحة متكاملة للتخزين السحابي الآمن بالاعتماد على التشفير

مع زيادة الاعتماد على الملفات والبيانات وزيادة أحجامها بات من الصعب على المستخدم حملها ‏معه في ذاكرة فلاشية أو قرص خارجي طوال الوقت، وأدى ذلك إلى ظهور تقنيات ‏التخزين السحابي التي بات يعتمد عليها معظم المستخدمين، حتى باتت الخيار الأول لتناقل البيانات ‏وتخزينها، ومع انتشار التطبيقات والخدمات المختلفة للتخزين السحابي، يأتي تطبيق ‏AstraCrypt‏ ‏وهو بمنزلة أداة متقدمة للتخزين الآمن لملفات المستخدم التي يراها حساسة، ولا ينبغي لأي أحد ‏الاطلاع عليها، وهنا يتم التخزين دون اتصال لأي بيانات مستخدم، وبالاستعانة بخوارزميات تشفير ‏وطرق مصادقة متقدمة. ويعتمد التطبيق على التشفير المصدق مع البيانات المرتبطة المعروف بـAEAD، ويمتلك هذا ‏التشفير عديدا من الخصائص التي من شأنها رفع مستوى السرية، حيث لن يتمكن أي شخص من ‏الحصول على أي معلومات حول النص العادي المشفر، إلى جانب المصداقية، فبدون مفتاح ‏التشفير، من المستحيل تغيير النص العادي الذي يقوم عليه النص المشفر دون اكتشافه، كما يتميز ‏نظام الشفير بتشفير الرسالة وفك تشفير النص المشفر بالمفتاح نفسه، إلى جانب التوزيع العشوائي، ‏حيث يتم التشفير بشكل عشوائي، ولن تشفر رسالتان لهما النص العادي نفسه عن النص ‏المشفر نفسه.

ويدعم التطبيق أكثر من عشر خوارزميات تشفير أخرى بما في ذلك ‏AES / GCM، ويدعم ‏التشفير المتعدد لبيانات المستخدم، علاوة على إعدادات أمان عالية التخصيص.‏