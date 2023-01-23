مصر تسعى لإنتاج 3 ملايين طن من السكر في الموسم الحالي

قال مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية في وزارة الزراعة المصرية لرويترز إن مصر تستهدف إنتاج حوالي ثلاثة ملايين طن من السكر هذا العام.

وأضاف أن المساحات المزروعة بالقصب وبنجر السكر هي نفس مساحات العام الماضي ولم يحدث لها أي تغيير مشيرا إلى أن من المحتمل زيادة الإنتاج هذا الموسم بمقدار 50 ألف طن عن العام الماضي، وأرجع ذلك إلى أن الأحوال المناخية مناسبة لمحصول القصب هذا العام.