احتجاجا على الأجور.. إضرابات جديدة بقطاع الإسعاف في بريطانيا

بدأ العاملون في قطاع الإسعاف الأعضاء في ثلاث نقابات إضرابا في بريطانيا، اليوم، احتجاجا على مستويات الأجور في خدمات الرعاية الصحية البريطانية.

وذكرت "بلومبيرج" أن العاملين في قطاع الإسعاف الأعضاء من نقابات من "يونيسون" و"يونيت" و"جي إم بي" أضربوا مرة أخرى، مع توصية للجمهور بالاتصال برقم الطوارئ 999 فقط إذا كان هناك موقف يهدد الحياة. وتلك هي المرة الأولى التي يخرج فيها العاملون في الإسعاف من الثلاث نقابات في اليوم نفسه.

وقالت نقابة يونيسون إن نحو 15 ألف من العاملين في الإسعاف أعضاء في النقابة سيدخلون في إضراب، إلى جانب خمسة آلاف زميل من خدمات الرعاية الصحية في ليفربول. وقال الأمين العام لنقابة "يونيت" إن العاملين يسعون إلى زيادة في الأجور " بنسبة 10 في المائة تقريبا".