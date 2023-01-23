وزير عماني: الرؤية العمانية 2040 تشابه رؤية السعودية 2030

أوضح وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان الدكتور خلفان الشعيلي أن المستهدفات ببرامج الرؤية العمانية 2040 تشابه ملامحها رؤية المملكة 2030 خاصة بالأسس الرئيسة، وذلك في الاهتمام بمحور الإنسان والمجتمع والحوكمة والجانب الاقتصادي والبيئي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حواية بعنوان "دور الإمارات والمحافظات والوزارات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري" ضمن أعمال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، مبينا أنه على مدار الخمسة أعوام التي سبقت إطلاق رؤية عمان 2040 كان لدى السلطنة برنامج استراتيجي عمراني شامل، مفيدا أن الاستراتيجية درست مجموعة من المحاور بشكل مكتمل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية بحسب معايير الأمم المتحدة في هذا المجال.

وأكد الدكتور الشعيلي أن السلطنة خرجت بإطار وطني واضح لمستهدفات الدولة للتنمية العمرانية لـ20 عاما قادما، كما أن هناك إطارا إقليميا وتحتضن ما يقارب 11 محافظة وجدت مع إطلاق الرؤية الإقليمية العمرانية لكل محافظة، وبالتالي الخريطة الاستثمارية والتطوير واضح وكبير، وصل لمرحلة معرفة مستهدفات النمو خاصة بالجانب السكاني.