"تاسي" يصعد للجلسة الثالثة ويسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية التعاملات اليوم مدفوعة بصعود أسهم الطاقة والبنوك بشكل أساسي، في حين عززت تعاملات مزاد الإغلاق من مكاسب المؤشر العام.

وقاد ارتفاع السوق أسهم أرامكو السعودية بعد ارتفاعه 1.7 في المائة مسجلا مكاسب للجلسة الخامسة.

أيضا صعد سهم مصرف الراجحي 1 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق منذ مطلع ديسمبر الماضي.

هبط سهم أكواباور 3.6 في المائة أكبر وتيرة في سبعة أسابيع مما حد من مكاسب السوق.

وأغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا 41 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة عند مستوى 10766 نقطة، وهي الأعلى في سبعة أسابيع، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات نحو 3.4 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 128 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 271.2 ألف صفقة، وتركزت السيولة على أرامكو السعودية والبنك الأهلي وكذلك لوبريف.

إلى ذلك، صعدت أسهم 91 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها "البحر الأحمر" بعد صعود سهمها بالحد الأعلى 10 في المائة.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم أنابيب الشرق 5.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن توقيع عقدين بقيمة 569 مليون ريال مع نيوم وشركة بتورجت.

في المقابل، هبطت أسهم 111 شركات كان "تهامة للإعلان" في الصدارة بعد تراجع سهمها 4.75 في المائة، حيث جاءت التراجعات بعد ثمان جلسات من المكاسب المتتالية.