3.64 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات

أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملا شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بـ 0.7 في المائة من 3.615 تريليون درهم في أكتوبر 2022 إلى 3.639 تريليون درهم في نوفمبر 2022.

وأضاف في تقرير التطورات النقدية والمصرفية اليوم، إن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 0.5 في المائة من 1.878 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 1.887 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي 0.8 في المائة متجاوزا الانخفاض في الائتمان الأجنبي بـ 1.7 في المائة.

وعزا التقرير ارتفاع الائتمان المحلي، إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاعات الحكومية والعامة والخاصة بنسبة 0.4 و 2 و 0.7 في المائة على التوالي، مشيرا إلى ارتفاع الودائع المصرفية 1.6 في المائة، من 2.204 تريليون درهم في أكتوبر إلى 2.239 تريليون درهم في نوفمبر، نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين 2.5 في المائة.