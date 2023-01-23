"بترو رابغ": بدء التشغيل التدريجي للمرافق التشغيلية للمرحلة الثانية بعد انتهاء الصيانة

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، بدء التشغيل التدريجي للمرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج للمرحلة الثانية، التي تمت صيانتها، اعتبارا من اليوم 23 يناير 2023، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة لهذه الصيانة.

وذكرت أن الصيانة ستسهم في ضمان سلامة واستقرار العمليات التشغيلية ورفع مستوى اعتمادية وموثوقية معامل الشركة وتحسين كفاءتها التشغيلية والإنتاجية. وتعد هذه الصيانة الأولى من نوعها لوحدات المرحلة الثانية ولم يكن لهذا الإيقاف تأثير على عمليات المرحلة الأولى الإنتاجية.

و الأثر المالي المترتب على الإيقاف المذكور لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي، وسيظهر على نتائج الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من العام 2023.